Lambik die flirt met jonge viriele Oegandezen, Wiske die maar wat graag het bed deelt met Johan De Rode Ridder, Rikki die naam maakt als crimineel of Jerom die anabole steroïden spuit.

'Het dertigersdipje' is het tweede album in de 'Suske en Wiske'-parodiereeks 'De ware wereld van Suster en Wiebke'. Tom Bouden, die al jaren tekent en schrijft aan de strips van 'F.C. De Kampioenen', bracht er in 1994 in eigen beheer een eerste deel van uit. 25 jaar later polste Borgerhoff & Lamberigts hem naar een vervolg.

Bouden (47) «Daarin heb ik de hoofdpersonages laten verouderen. Ik ben zelf ouder geworden. Als mens, maar ook als stripmaker. Inhoudelijk zijn die personages dus mee veranderd. Ik kreeg ook een andere smaak en gevoeligheid. In 'Het dertigersdipje' vind je daarom wat meer melancholie terug. Het mag misschien vreemd klinken, maar terwijl deel één een parodie was, zijn de personages in dit vervolg wat meer vlees, meer bloed geworden, alsof het in al die jaren eigen karakters zijn geworden.»