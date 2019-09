Amerikaanse studie bevestigt: Wie selfies neemt, komt over als een loser

Is het einde van de selfie nabij, of is er nog hoop voor het zelf-verheerlijkende fotoperspectief? Volgens een nieuwe Amerikaanse studie worden mensen die veel selfies posten door anderen als minder aardig, aantrekkelijk en succesvol gezien. Humo stelde zijn front camera scherp met de hulp van influencer Elodie Gabias (22) en mediapsycholoog Koen Ponnet van de Universiteit Gent.

‘Check Your Selfie Before You Wreck Your Selfie’. De titel van het onderzoek, dat volgende maand via Elsenier verschijnt, spreekt al boekdelen. In de eerste fase nam een team uit de universiteiten van Washington, Southern Mississippi en Denver Instagram-posts van dertig studenten onder de loep. In een tweede fase lieten ze die fotoreeks door 119 studenten van een andere universiteit beoordelen op basis van dertien maatstaven, waaronder ‘succesvol’, ‘zou een goede vriend kunnen zijn’, 'aantrekkelijk' en ‘zelfvertrouwen’. Uit die bevraging bleek dat de Instagramfoto’s die als selfies waren gecategoriseerd – en dan vooral die met een nadruk op het fysieke voorkomen – barslecht scoorden. De studenten op die foto's leken volgens het publiek minder succesvol, minder zelfzeker en minder aimabel. Kortom: wie anno 2019 nog selfies neemt, komt over als een loser.

HUMO Begint je huig ook al te trillen van zo’n old skool selfie?

Elodie Gabias «Als ik aan die studie had deelgenomen, zou ik ook aangegeven hebben dat ik eerder geen vrienden wil worden met zo’n persoon.Als mensen zich van hun mooiste kant willen laten zijn, begrijp ik dat: leef en laten leven. Maar tegelijk drijf ik de spot met zulke foto’s op mijn kanaal.»

HUMO Is de selfie dan achterhaald, of kan het nog in 2019?

Gabias «Mijn eigen selfies zijn óf expres heel lelijk, óf in groep óf terwijl er iets aan de hand is op de achtergrond. Ik ga niet keihard mijn best doen om zo’n perfect ogende selfie te nemen. Maar achterhaald, goh… Ik bekritiseer niemand, maar zelf zou ik het niet doen. Als ik een kanaal bekijk met enkel en alleen selfies, stel ik me ook vragen.»

Koen Ponnet «Wie heel veel post, krijgt sneller een opmerking als ‘get a life’ naar het hoofd geslingerd. Jongeren hebben vaak niet door dat mensen uitsluitend het beste van zichzelf publiek maken, maar na een tijdje vallen die kanaaltypes toch door de mand.»

Uit de studie komt ook het onderscheid naar voren tussen posies – geposeerde foto’s die door iemand anders zijn genomen –, en selfies. De eerste vorm gaat gepaard met uitstapjes, vakantie en een actieve levensstijl, terwijl de tweede wordt geassocieerd met eenzaamheid en narcisme. Posies worden duidelijk positiever onthaald dan selfies.

HUMO Heb jij het gevoel dat een posie een betere respons opwekt bij je publiek?

Gabias «Ik post sowieso weinig selfies, of toch alleen als ik er verschrikkelijk uitzie. Maar geposeerde foto’s waarop ik iets dóé of waar ik op z’n minst niet alleen op sta, scoren wel veel beter. Ik snap de logica wel: bij een selfie wek je sneller de indruk dat je een hoge dunk van jezelf hebt.»

Ponnet «Dat is ook logisch, hè. De selfie is hyperindividueel, vanuit het ik-perspectief, de posie is eerder een groepsactiviteit. Mensen kijken anders naar je als je beeldmateriaal andere personen bevat. Je hebt geen Instagram nodig om dat te begrijpen: je perceptie van een groepje mensen op straat verschilt enorm van je perceptie van diezelfde vijf personen afzonderlijk op straat.»

Gabias «Ik vind posies sowieso een pak interessanter. Meer dan bij een selfie kun je er een verhaal aan breien.»

'Tijdens het scrollen doen we constant aan sociale vergelijking, en dat kan pessimistische gevoelens opwekken'

HUMO Valt het op dat de selfie minder serieus genomen wordt?

Gabias «Ik denk van wel, en dat merk je vooral aan de captions (onderschriften, red.) die de makers van de foto's erbij zetten. Die zijn meestal van humoristische aard en relativeren die strakke poses of perfecte houding. Terwijl dat vroeger – zes jaar geleden of zo – wél onironisch gedaan werd!»

Ponnet «Adolescenten zijn zich inderdaad meer en meer bewust van het verschil tussen de ideaalbeelden die op sociale media verschijnen en het ‘echte’ leven. Dat jongeren leren sociale media met een korreltje zout te nemen vind ik een positieve evolutie. Vandaag staan ze kritischer tegenover de manier waarop de werkelijkheid zich weerspiegelt online.

»Tijdens het scrollen doen we constant aan sociale vergelijking. Als iemand doet uitschijnen – want dáár gaat het eigenlijk om – dat er geen vuiltje aan de lucht is in zijn of haar leven, en je projecteert dat op jezelf, dan kan dat wel eens pessimistische gevoelens opwekken.»

HUMO Zal de selfie binnen zoveel jaar een stille dood sterven?

Gabias «Zolang er een front camera bestaat, zie ik het fenomeen niet verdwijnen. Integendeel: ik zie het zelfs verergeren.»

Ponnet «Ik ben ervan overtuigd dat we een bepaalde weg zijn ingeslagen die onomkeerbaar is. Sinds 2014 heeft de smartphone de gsm verdreven, vanaf dat jaar zijn er meer smartphones verkocht dan gsm’s. We zitten dus nog niet zó lang met zo'n toestel in onze hand, dat bovendien oneindig veel mogelijkheden biedt.

»Nu, selfies nemen is niet in de afgelopen vier jaar ontstaan. Vroeger namen de mensen ook al polaroids van zichzelf, en dat zal altijd zo blijven al lijkt het vandaag de dag wel heel diep doorgesijpeld in onze jongerencultuur. Ik kan me er wel in vinden dat we zullen evolueren naar minder selfies en meer posies. We zullen er alvast beter mee leren omgaan, dat zie je nu al.»