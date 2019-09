'Slecht gemaakt.' Dat zegt Tom Van de Weghe over het seksfilmpje met de Nederlandse omroepster Dionne Stax dat eerder deze week circuleerde. Voor alle duidelijkheid: Stax heeft helemaal niet de ambitie om naast bekende omroepster in Nederland ook internationaal hoge toppen te scheren op pornowebsites zoals Pornhub. Het gaat om een zogenaamde deepfake video, waarin het gezicht van Stax op het lichaam van een pornoactrice geplakt werd. Het filmpje is ondertussen verwijderd van het Canadese pornoplatform. 'Al was dat niet gemakkelijk', vertelde Frank Barendse, manager van de nieuwslezeres, in de Nederlandse kranten. Hij vermoedt dat het filmpje is gemaakt door een 15- of 16-jarige op een zolderkamertje.

Het fenomeen deepfake video is op die manier officieel geland in de Lage Landen. Het toeval wil dat VRT NWS-journalist Tom Van de Weghe net terug is uit de Verenigde Staten, waar hij een jaar lang de techniek, het probleem, de oplossing en de maatschappelijke impact van deepfake video’s aan de gerenommeerde universiteit van Stanford in Silicon Valley onderzocht. Een kleine greep uit de alumni: Sergey Brin en Larry Page (oprichters van Google), Reed Hastings (CEO van Netflix), Peter Thiel (oprichter van Paypal en Palantir) en Elon Musk (oprichter van Tesla).

Van de Weghe «Na de verkiezing van Donald Trump raakte iedereen in de ban van fake news en hoe valse berichten in combinatie met algoritmes de verkiezingen hadden beïnvloed. Hier en daar verschenen onderzoeken en berichten dat foto en tekst nog maar het begin waren van alle misleiding die ons te wachten stond. Als tv-journalist raakte ik gefascineerd.»