Donderdagochtend. Bij het vredegerecht in Laken staat een 30-tal zaken op de rol. Het zijn zonder uitzondering huurgeschillen. In de zaal zitten enkele private verhuurders die het helemaal gehad hebben met hun huurders. Je kan de huurders makkelijk herkennen, wachtend op hun bankjes, met de stapels bonnetjes, rekeningafschriften en bewijsjes van aangetekende zendingen naast zich.

Dit is de bodem van de huurmarkt. Geschillen handelen over een paar honderden euro’s. Over ongedierte, lekkend afvoerwater en misverstanden over wie de verfpot en de kwast ook weer zou betalen.

Advocate Geneviève Brahy vertegenwoordigt sociale huisvestingsmaatschappij De Lakense Haard, ze is deze ochtend, op een na, de enige advocate in de rechtszaal. Als mensen de huur niet meer kunnen betalen, is er doorgaans ook geen budget voor juridische honoraria.