Simswapping: wanneer hackers je telefoon proberen over te nemen

'Nazi Germany did nothing wrong.' Dat Twitter sukkelt met hoe het als platform de vrije meningsuiting moet vrijwaren, is bekend. Het sociale medium raakt maar niet verlost van de racistische en nazistische accounts op zijn platform. Maar dat CEO Jack Dorsey plots nazisympathiee╠łn zou tweeten, dat geloofden zelfs Twitters grootste criticasters niet.

Het bedrijf verduidelijkte dit weekend dat het gsm-nummer van zijn CEO in handen was gevallen van een hacker. Die kreeg twintig minuten vrij spel op het account van Jack Dorsey en stuurde in die tijd een twintigtal tweets uit waarin hij Dorsey onder andere zijn appreciatie voor nazi-Duitsland liet uitspreken. De hacker gebruikte Cloudhopper, een dienst van Twitter die ervoor zorgt dat je met een door Twitter erkend telefoonnummer kan tweeten via sms.

De Twitter-CEO is volgens technologiemagazine Wired de laatste in een reeks aanvallen van een groep die bekende Amerikaanse internetaccounts hackt. Ze gebruiken daarvoor de 'simswapping'-techniek. En daar moet je niet eens al te veel technische vaardigheden voor hebben.