'Tinder-moeheid': swipe naar rechts voor keuzestress en een minderwaardigheidscomplex

In korte tijd is de liefdesmarkt omgetoverd van een kleine kruidenierszaak tot een gigantisch shoppingcentrum. Iedere dag krijgen bijvoorbeeld op Tinder tien miljoen mensen elk 140 foto's te zien van 'potentiële partners'. Je zou verwachten dat dat tot meer romantische relaties leidt, maar het omgekeerde is gebeurd: sinds de opkomst van onlinedating zijn er alleen maar meer singles.

In vakblad Social Psychological and Personality Science publiceren sociaal psychologen Tila Pronk en Jaap Denissen (Universiteit van Tilburg) drie studies die de paradox van de moderne liefde verklaren. Zeer kort samengevat: te veel keuze doodt de goesting.

'De eindeloze stroom van profielen op de apps leidt tot een algemene ontevredenheid en maakt mensen pessimistischer over hun kansen, waardoor ze opties steeds meer gaan verwerpen', zo luidt de belangrijkste conclusie.