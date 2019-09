Het klikt duidelijk tussen de twee rectoren. Er is een zichtbare vorm van respect voor de ander. Dat was bij hun voorgangers niet altijd het geval. Antwerpen werd als new kid on the block, de universiteit ontstond pas in 2003 uit een fusie van drie andere, vaak meewarig bekeken.

Ook de VUB en UHasselt voelen zich soms in een hoek gedrumd door de veel grotere broers in Gent en Leuven. Die laatste werd dan weer verweten dominant te zijn en op alle kabinetten mannetjes te hebben zitten die vooral de eigen belangen verdedigen. Urban legends, als we rector Sels mogen geloven. 'Kijk maar eens naar de vorige kabinetschefs onderwijs. Daar zitten niet veel KU Leuven-mensen bij, hoor.'

Achter de schermen kan het soms stevig kletteren tussen de universiteiten die soms tegengestelde belangen hebben. Al willen de nieuwe (Sels) en oude (Van Goethem) voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) dat niet gezegd hebben. Ze benadrukken vooral dat de vijf Vlaamse universiteiten goed samenwerken. Naar eigen zeggen herinneren ze zich geen enkel dossier waar ze niet tot een consensus kwamen de afgelopen twee jaar.