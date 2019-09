Daten via Facebook Dating, is dat een goed idee?

'In 2004 waren velen van ons ervan overtuigd dat dating de eerstvolgende rubriek zou zijn op Facebook.' CPO Chris Cox, die de uitspraak vorig jaar deed, moet gevoel voor ironie hebben: amper vijftien jaar na de oprichting van het bedrijf, dat als missie heeft 'mensen dichter bij elkaar brengen', komt daar een vleugje romantiek bij.

Een jaar na de testlancering in Colombia is Facebook Dating nu officieel beschikbaar in twintig landen in Zuidoost-Azië en Amerika, waaronder de VS. Europa zou begin 2020 volgen. Daarmee stort het socialemediabedrijf zich op de datingmarkt, die volgens een marktanalyse van Nomura Instinet tegen 2020 wereldwijd liefst 12 miljard euro waard zal zijn, met 310 miljoen gebruikers.

Nu wordt die markt gedomineerd door Match Group, dat bijna alle populaire datingapps bezit, op Bumble na. Facebook ziet echter opportuniteiten: onderzoek van hen zou aantonen dat 40 procent van de mensen ontevreden is over hun huidige datingapp. Bovendien telt Facebook vele singles, zowat 200 miljoen van de 2,2 miljard gebruikers identificeren zich zo.