Zes jaar heeft psychologe Margot Bastin (29) aan haar doctoraat aan de KU Leuven gewerkt. Nu dingt ze mee naar de Vlaamse PhD Cup, waarbij zestien knappe koppen hun onderzoek zo helder mogelijk met de buitenwereld delen. Bastin heeft zeven scholen bezocht en 1.555 leerlingen ondervraagd.

Bastin «De jongsten zaten in het vijfde leerjaar. Dat is jong om het over 'negatieve gedachten' te hebben, maar dan al begint een kentering. De grote school wenkt, ze krijgen 'moeilijke' vakken als Frans, de zorgeloosheid zakt. De echte piek in depressieve klachten begint rond 14, wanneer jongeren zich ook gaan losmaken van hun ouders. Dat is een noodzakelijke, maar ook een moeilijke stap, want de warmte en aanmoediging die ze normaal van mama en papa krijgen, dient anders ingevuld. Met vriendschappen, dus. Vanaf 13 jaar worden die veel hechter en belangrijker, zeker bij meisjes.»

Vanaf 13 jaar begint ook een precaire periode. Dan steken soms lusteloosheid, angst en zwartkijken de kop op. Dat wordt dikwijls weggezet als 'pubergedoe', maar wordt verrassend vaak chronisch.