Toby: 'Ik was negentien jaar toen ik mijn maagelijkheid verloor'

'Mijn eerste keer seks was op 19-jarige leeftijd. Ik had al enkele relaties gehad en was al enkele keren bij een meisje in bed beland maar mijn echte eerste keer was toen ik al 19 was.'

Toby «Mijn eerste echte lange relatie was ik er nog een beetje bang voor en aangezien het bij haar pijn deed, hebben we niet echt iets gedaan. Een tijdje later zijn we uit elkaar en zat ik ondertussen op de hogeschool in Gent. Ik had geen kot in Gent dus een avondje feesten was niet altijd even makkelijk en zelfs wanneer ik tijdens het weekend weg ging, had ik er geen behoefte aan. Ik was ook niet echt wanhopig om met eender wie naar bed te gaan en de enkele keren dat ik toch met een meisje in bed beland ben, waren er andere redenen waarom we uiteindelijk geen seks konden hebben.»

'Als jongen werd er binnen de vriendengroep al wel eens gelachen over wie er nog maagd was'

Toby «Als jongen werd er binnen de vriendengroep al wel eens gelachen over wie er nog maagd was. Mijn vrienden hebben het nooit echt aan me gevraagd omdat ik regelmatig op feestjes met een meisje aan het kussen was of kwam vertellen dat we voorspel hadden gehad. Ze gingen er gewoon vanuit dat ik al wel ontmaagd zou zijn, maar ik zag hoe andere vrienden erover logen en echt problemen hadden met het feit dat ze nog maagd waren. Ik wou gewoon niet die jongen worden die eender welk meisje in zijn bed wilde krijgen om van de stempel ‘maagd’ af te zijn.]

'Tegen haar ben ik eerlijk geweest en zo werd het een heel fijne en grappige eerste ervaring'

Toby «Ik moet toegeven dat ik wel mee ging in de leugen dat ik al ontmaagd was. Hoewel het mij persoonlijk niet veel interesseerde, vond ik het wel moeilijk om toe te geven. Af en toe liet ik zelf doorschijnen dat ik absoluut geen maagd meer was maar ik ging vooral mee met het idee van de vrienden.

»Uiteindelijk was ik 19 en leerde ik mijn huidige vriendin kennen. Tegen haar ben ik eerlijk geweest en zo werd het een heel fijne en grappige eerste ervaring. Zij had al wel ervaring maar omdat ik al enkele keren voorspel had gehad met verschillende meisjes wist ik ook al wel wat er te wachten stond.

»Het was heel tof, zeker omdat het met zo’n vertrouwd persoon was en achteraf lachte ze er natuurlijk mee dat ik eindelijk mijn maagdelijkheid had mogen afgeven. Ik heb tijdens mijn eerste keer seks geen condoom gebruikt. Ik was nog maagd, zij had een spiraaltje en was toen ook net getest op SOA’s. Dat was misschien niet de meest slimme beslissing maar ik heb me onlangs ook laten testen en dat was helemaal in orde.»

'Ik heb lang genoeg gewacht en heb op een leuke manier mijn eerste keer seks kunnen beleven met iemand die ik wel graag zie'

Toby «Ik kijk er eigenlijk heel positief op terug. Ik heb lang genoeg gewacht en heb op een leuke manier mijn eerste keer seks kunnen beleven met iemand die ik wel graag zie. Ik heb nooit een meisje moeten pushen of manipuleren om toch maar seks met me te hebben. Uiteindelijk staan we nu allemaal even ver, op welke leeftijd je ook je maagdelijkheid verloor want het leven is een marathon en geen sprint.

»Ik ben blij dat ik het pas gedaan toen ik er echt klaar voor was en iemand had leren kennen die ik intens graag zag. En dat wil ik ook vooral meegeven aan alle jongens op mijn leeftijd: het maakt allemaal niet uit. Doe het nog niet als je er niet klaar voor bent want het is allemaal niet zo belangrijk om mee bezig te zijn. Wanneer ik het pas op mijn 23ste had kunnen doen, dan had ik er nog niet veel om gegeven.

»Groepsdruk is heel moeilijk maar het is nog altijd makkelijker dan eraan toe te geven en nadien met spijt verder te moeten. Of je nu seks hebt gehad of niet, dat bepaalt niet of je moet onder doen voor anderen. Neem je tijd, wees er zeker van en geniet eens het zover is!»

We veranderden de naam van de persoon omdat die anoniem wilde blijven.

© StampMedia

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.