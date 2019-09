Deze 'gevangenis light' moet gedetineerden voorbereiden op het leven buiten de gevangenis

Het moet ooit een statige herenwoning zijn geweest in het centrum van Mechelen. Nu herinneren enkel de marmeren schouwen en hoge plafonds nog aan de grandeur van weleer. Het is er netjes en verzorgd maar verouderd en kaal. De woonkamer en keuken zijn bezaaid met Ikea en de gemiddelde kotstudent zou wellicht zeer blij zijn met een kamer in deze woning. Maar warm of gezellig is het allerminst. Daar verandert ook de roze poster met de tekst ‘Good vibes only’ niks aan.

In dit zogenaamde transitiehuis zullen vijftien gedetineerden onderdak vinden. Het zal gaan om gedetineerden die bijna einde straf zijn. Hier worden ze voorbereid op het leven buiten de gevangenis. Ze moeten zelf instaan voor klusjes of koken en worden bijgestaan door sociaal werkers, psychologen en criminologen. Al betekent dat niet dat de ze kunnen gaan en staan waar ze willen. De klok rond is er bewaking en het gebouw is uitgerust met een toegangscontrole- en camerasysteem. 'Een gevangenis light', noemde Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) het tijdens de inhuldiging. 'Een experiment', vulde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan.

Voor België klopt dat zeker. Het transitiehuis in in Mechelen is het eerste in zijn soort en een opvolger komt er pas volgend jaar, in het Waalse Edingen. Maar internationaal bestaat het concept al veel langer. In Nederland bijvoorbeeld doen ze het al tientallen jaren op deze manier, net omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het werkt. 'Deze aanpak dringt de recidive met 5 tot 10 procent terug', zegt Marianne Luyer van Exodus Nederland, een organisatie die al 38 jaar gelijkaardige initiatieven in Nederland runt en hier mee instaat voor de uitbating van het Mechelse exemplaar.