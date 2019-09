Jamie Oliver, Bill Gates en Elon Musk. En sinds deze zomer ook An Lemmens, Philippe Geubels, Bart De Wever, Marc Coucke, Gert Verhulst en Natalia Druyts. Een bont gezelschap met één ding gemeen: hun namen, foto’s en reputatie werden in het voorbije jaar misbruikt in online nepadvertenties om mensen op te lichten. Zij het door mensen te overtuigen om honderden euro’s te investeren in de virtuele munt bitcoin, of door slachtoffers op slinkse wijze honderden euro’s te ontfutselen met behulp van kredietkaartgegevens.

Het vertrekpunt is telkens een digitale advertentie waarin bekende Vlamingen vertellen hoe ze in korte tijd rijk zijn geworden of waarin ze een bepaald product aanprijzen. Een van de eerste Belgische slachtoffers van zo’n scam, was ex-wielrenner Eddy Planckaert in december 2018. Hij zou volgens een gesponsord Facebook-bericht in geen tijd rijk geworden zijn dankzij Bitcoin Revolution.

Uit een VRT NWS-reportage blijkt dat de oplichters er geen gras over laten groeien. Zodra surfers hun contactgegevens achterlaten op ETC Markets of Bitcoin Revolution, de websites achter de advertenties, worden ze binnen de 2 minuten opgebeld. Slachtoffers worden aan de telefoon overtuigd om enkele honderden euro’s over te schrijven. Wie digitaal minder beslagen is, krijgt persoonlijke assistentie. 'Op een gegeven moment namen ze mijn computer over om betalingen in mijn plaats te doen. Pas toen begon ik iets te vermoeden, maar het was al te laat', vertelt Johny, ex-werknemer van Ford, aan VRT NWS.