Is een dagje shoppen in de winkelstraat binnenkort verleden tijd?

Modeketen H&M wil twee van de drie filialen op de Meir sluiten. De iconische Antwerpse schoenenboetiek Coccodrillo doet na meer dan dertig jaar de boeken toe. Flagshipstore Maison Martin Margiela in Brussel is niet meer. Luxewarenhuis Barneys New York heeft het faillissement aangevraagd, maar ook fastfashionketen Forever 21 gaat op de fles. Topshop moet de deuren van alle vestigingen in de Verenigde Staten vergrendelen omdat moederbedrijf Arcadia Group er over de kop is gegaan. Ook Gap, Michael Kors en Victoria’s Secret krijgen er serieuze klappen. Modehuizen Sonia Rykiel en Roberto Cavalli zijn op zoek naar geldschieters, en zowel Abercrombie & Fitch als Burberry hebben besloten om een aantal van hun winkelpanden over te laten aan andere geïnteresseerden.

Wat is er toch aan de hand, daar in retailland? Experts spreken al een aantal jaar van een zogenaamde retail-apocalyps. Dat klinkt misschien wel spannend, maar het resultaat is behoorlijk mistroostig. Leegstaande panden. Eenheidsworst in het aanbod. En shops die hun waar aan dumpingprijzen aan de man of vrouw proberen te brengen.

Bordjes met ‘Totale Uitverkoop’ sieren de winkelstraten, waar geen kat nog geraakt met de wagen omdat ze in de file staan achter bestelwagens die online-aankopen zo snel mogelijk tot aan onze voordeur trachten te krijgen.