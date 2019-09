Vince: ‘Vrouwen zijn braver dan je denkt’

* 42, studeerde bedrijfsbeheer en communicatiemanagement, stopte met werken om zich op zijn escortzaak te richten

* draait al een tijdje mee, is ook actief in het buitenland

* een date begint vanaf 150 euro, daarna 100 euro per uur

* vince4ladies.com/gigolo-escort/

Vince «Ik ben pas terug van Zwitserland, waar ik een vrouw tien dagen gezelschap heb gehouden. We hebben geshopt, gewandeld, gegeten en uiteraard ook gevreeën, al was dat niet de reden waarom de vrouw, geen Belgische en ouder dan ik, een beroep op mij deed. Ze was bezig aan een reis van drie maanden door Europa en zocht iemand om haar gezelschap te houden. Ze heeft een slechte periode achter de rug. Het was de bedoeling dat ze met een vriendin op reis zou vertrekken, maar niemand kon zich vrijmaken.

»Ik denk dat ze mij heeft gecontacteerd om een luisterend oor te hebben. We hebben diepe gesprekken gevoerd en goede champagne gedronken. Het klikte zo goed dat ik haar binnenkort terugzie. Ik geef eerlijk toe dat ik onder de indruk was van de omstandigheden. Het is nog al gebeurd dat ik leuke reizen kon maken als escort, maar dat soort dates vormt een minderheid. Meestal word ik gevraagd voor een nacht of een paar uren. Korte dates heb ik nooit: ik neem graag mijn tijd. Alleen als iemand vaker een beroep op mij doet, kan het zijn dat we er meteen invliegen.