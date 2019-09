'Hun loon staat los van hun bijdrage tot de welvaart van het bedrijf of de maatschappij in het algemeen. In die zin zijn de vergoedingen buitensporig' Paul De Grauwe, econoom

Na zes jaar aan de top van Proximus kondigde Dominique Leroy vorige week haar vertrek aan naar de Nederlandse sectorgenoot KPN.

Bij Proximus was het loon van Leroy geplafonneerd op 650.000 euro. Geld was geen reden voor de overstap, maar dat KPN niet dezelfde beperkingen kent als Proximus is wel handig meegenomen. In Nederland zal het basisloon van Leroy rond het miljoen draaien. Zelfs dat is in haar metier niks om van achterover te vallen. Ook bij onze noorderburen zal ze immers tot het 'kneusje' onder de top-CEO's horen, schreef De Standaard. In De Tijd werd haar loonplafond in België gekapitteld als 'populistisch' en 'demagogisch'.