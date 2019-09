'Ik ben heel gefocust', zegt Ivo van Hove op het moment dat we plaatsnemen in zijn kantoor, in de coulissen van Internationaal Theater Amsterdam - voorheen Toneelgroep Amsterdam. Dat is de grootste kunstinstelling van Nederland, waar hij al bijna twintig jaar directeur is. 'Vroeger op school, op het internaat, heb ik een goede discipline aangeleerd. Ik heb geleerd om de tijd die ik heb goed te gebruiken.'

Stipt drie kwartier later zal hij kort afscheid nemen en vertrekken naar de repetities van ‘Freud’, de eerste van zijn drie nieuwe producties die weldra in première gaan. ‘Freud’ is een coproductie met het Antwerpse Toneelhuis: een voorstelling waarvoor hij de handen in elkaar slaat met Stef Aerts, Marie Vinck en Thomas Verstraeten, kernleden van FC Bergman. Ook voormalig Bergman-lid Matteo Simoni doet mee. 'Ik ben zeer vereerd dat zij dit willen doen', had Van Hove ons voor de zomer al verteld.

In oktober kunnen David Bowie-liefhebbers in Amsterdam naar de Nederlandse versie van ‘Lazarus’ gaan kijken, de Broadway-musical die Van Hove met de betreurde zanger maakte, kort voor diens dood in 2016. En eerst is er nog ‘Les damnés’, vanaf 18 september in deSingel: een herneming van het stuk dat hij drie jaar geleden voor de Comédie-Française regisseerde, naar een scenario van Luchino Visconti, over een Duitse industriële familie die in de jaren 30 probeert te overleven door zich met het opkomende nazisme te alliëren.