Bovenstaande zijn enkele conclusies uit 'Jongeren en Gezondheid', een lijvig vierjaarlijks onderzoek van de Universiteit Gent, onder de koepel van de internationale studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Daarvoor bevroeg de UGent zo'n 11.000 jongeren tussen 11 en 18 jaar oud. De resultaten lijken op het eerste gezicht positief. Op verschillende vlakken scoort de doorsnee Vlaamse jongere vandaag beter dan in 2014, bij de vorige editie van het onderzoek. Toch is het niet al goud wat blinkt. Het is niet omdat de Vlaamse jongeling iets beter eet en leeft dan vroeger, dat die daarom ook góéd eet en leeft.