Het was een gewone dag in 2013. Jacqueline Brassey, destijds expert consultant bij McKinsey & Company, zat met haar team rond de tafel. Ze is dan net enkele maanden aan de slag bij de internationaal gerenommeerde consultant en kan bogen op ruim vijftien jaar internationale ervaring. Terwijl iedereen naar haar kijkt, kan ze alleen maar denken aan die steen in haar maag. 'Ik kan dit', zoemt het door haar hoofd. 'Ik moet nu iets zinnigs zeggen'. Er kwam... niks.

Brassey «Ik had altijd wel low-grade onzekerheid, dat zat in mijn aard. Maar ik ging in een nieuwe baan aan de slag, in een prestigieuze omgeving en had wellicht onbewust het idee dat ik het wel moest waarmaken in deze nieuwe rol. Anders zouden ze denken dat ze de verkeerde hadden aangenomen.»

Haar gevoel van 'niet goed genoeg zijn' werd allengs sterker.