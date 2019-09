'Als men in België zo naïef is om te denken dat dit een Nederlands probleem is, zijn jullie net zo naïef als wij'

Nederland werd deze week opgeschrikt door de brutale moord op een advocaat. Derk Wiersum verdedigde Nabil B., de kroongetuige in de zogeheten Marengo-zaak, die al draait om vijf liquidaties in het drugsmilieu. Centraal in die zaak staat ene Redouan Taghi. Hij wordt beschouwd als de opdrachtgever, maar is al geruime tijd voortvluchtig. Nederland worstelt nu met de vraag of er meer middelen moeten gaan naar de bescherming van magistraten en advocaten, maar ook journalisten krijgen te maken met bedreigingen.

Mick van Wely is bij ‘De Telegraaf’ de vaste kompaan van John van den Heuvel, op wiens hoofd een ‘aanzienlijk geldbedrag’ staat. ‘NRC’-medewerker Wouter Laumans bracht recentelijk dan weer zijn tweede boek uit over de drugsmaffia. En Paul Vugts van ‘Het Parool’ kreeg zelf een tijdlang ‘persoonsbeveiliging’.

‘Ik heb er een gesprek over gehad met Derk Wiersum’, zegt Vugts. ‘Hij zei me dat hij niet op die manier wou leven. ‘Wanneer zou zoiets ophouden?’ vroeg hij mij. Het proces kan inderdaad misschien tien jaar duren. ‘En zolang er geen specifieke informatie is dat men mij volgt, wil ik geen persoonsbeveiliging’, zei hij. Nu is hij dood.’

Hoe lang bent u ‘onder bescherming’ geweest?