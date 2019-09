Nora en Arno Monsecour, tweeling: 'Arno voelde aan dat ik niet zijn broer, maar zijn zus was'

NORA

“Toen ik mijn geslachtsoperatie liet uitvoeren, was ik achttien. Mijn broer was er altijd voor mij en bleef in het ziekenhuis regelmatig naast mijn bed slapen. Arno is een erg zorgend persoon. Als kind en later als puber heeft hij zich in ons gezin bewust wat op de achtergrond gehouden om ruimte voor mij te maken omdat hij zag dat ik meer aandacht en liefde nodig had. Ik was het zorgenkindje. (lacht)