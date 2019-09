Deze studenten kiezen voor Hotel Mama: 'Het is niet omdat ik pendel dat ik er niet bij hoor'

‘Sinds de dood van papa is mama me nog dierbaarder geworden’

“Van vriendinnen op kot hoor ik wel dat ze het leuk vinden, maar zelf heb ik daar geen nood aan. Ik sta er ook niet echt voor open. Ik ben niet graag alleen. Na de les op mijn eentje op kot zitten, ik zou daar eenzaam van worden. Ik kom ook gewoon graag thuis. Vier jaar geleden ben ik mijn papa verloren. Dan begin je toch anders na te denken over het leven. Mijn mama is me nu nog dierbaarder geworden, ik wil zoveel mogelijk tijd met haar doorbrengen, naast school.