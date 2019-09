'We zitten dik in de shit': deze generaal moet het Belgisch leger redden

Ooit moet een psycholoog eens onderzoek doen naar topmilitairen en verzamelwoede. Hij kan alvast bij generaal Thys beginnen. Zijn kantoor staat vol hebbedingetjes: lege obussen, een Russische sabel, een borstbeeld van Frederik de Grote, een oud instructieboekje met als titel ‘Overleven in het gevecht na een nucleaire aanval’, een fles Armagnac – “een cadeau” (lacht) – en een groot schilderij van kolonel François de Dixmude, de man die in augustus 1914 de Duitse opmars weerstond aan de IJzer. Het leverde hem een adellijke titel en een plaats in de militaire hall of fame van dit land op.