“Yet you all come to us young people for hope.” “En toch komen jullie allemaal naar ons, jonge mensen, voor hoop.”

Hoop. De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) sprak het woord maandagnacht boos, en zelfs bitter, uit toen ze de wereldleiders de mantel uitveegde omdat ze de oplossingen voor klimaatverandering op haar generatie lijken af te wentelen. Maar mogen we nog hopen dat het tij van doemberichten over de mensheid te keren is?