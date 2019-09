In de Antwerpse seksshop waar we hebben afgesproken voor de fotosessie, scheidt Ina Van Ransbeeck meteen het kaf van het koren. In dit geval: de beste vibrator in een nogal overweldigend aanbod (servicebericht: het betreft een goedkopere variant van de Womanizer Duo). Recent nog recenseerde ze als huisseksuologe voor Flair een zestal exemplaren. 'Ik was niet thuis toen de doos aankwam, waarop ik mijn moeder vroeg om me van elke vibrator een foto te sturen. Raar? Nee, helemaal niet.'

Flo Windey stelt intussen beteuterd vast dat ze hier The Hand niet hebben ('een dildo groter dan mijn onderarm. Best duur eigenlijk'). Eline Van Hooydonck, die zichzelf half lachend 'vibratorinfluencer' noemt, meldt dat ze hier zelf nooit zou binnenstappen. 'Die lingerie, die zweepjes, ik zie mezelf daar echt niet mee aan de slag gaan.'

Flo «Ik mis hier juist het beestachtige van seks. Ik ben eens naar de (inmiddels failliet verklaarde, LB) Pabo geweest op de A12. Zalig, echt de Ikea van de seksshops.»