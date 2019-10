'Een wereldepidemie' of 'het nieuwe roken', het wetenschappelijke discours rond overgewicht en obesitas zit vol gewichtige termen. De Wereldgezondheidsorganisatie sprak in 2015 al over een 'enorme crisis' die op Europa afstevent, en de nieuwste resultaten van de gezondheidsenquête van Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, wijzen in dezelfde richting: we worden met z'n allen steeds zwaarder.

49,3 procent van de volwassenen in ons land kampte in 2018 met overgewicht (een BMI hoger dan 25), terwijl bij liefst 15,9 procent obesitas werd vastgesteld (een BMI boven de 30). In 1997, toen de eerste gezondheidsenquête werd afgenomen, waren de percentages respectievelijk 41,3 en 10,8 procent. 'Deze cijfers zijn verontrustend', zegt onderzoeker Sabine Drieskens (Sciensano).

Drieskens «Wat nog belangrijker is, is dat overgewicht ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Zo zijn overgewicht en obesitas gelinkt aan een verhoogd risico op diabetes type 2, hart- en vaatziektes of bepaalde kankers. 'Dat zou ons moeten motiveren om gezonder te leven.»