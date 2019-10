Wat leg je best op je bord om lang en gezond te leven? Een dertigtal Belgische voedingsdeskundigen hebben een rapport van 88 pagina's opgesteld, dat zich eenvoudig laat samenvatten in enkele vuistregels.

Rood vlees moeten consumenten beperken tot 300 gram per week, of ongeveer twee biefstukjes. En van charcuterie smeer je best nog maximaal een portie van 30 gram wekelijks op je boterham. Granen zoals volkoren brood en peulvruchten moeten dan weer veel meer op ons menu komen.

'De methode waarop we dit advies hebben uitgewerkt, is eigenlijk heel belangrijk', zegt Erika Vanhauwaert, onderzoeker aan het UC Leuven Limburg en expert bij de Hoge Gezondheidsraad (HGR). 'We zijn vertrokken van ziektebeelden die in ons land vaak voorkomen en die gelinkt zijn aan voeding. Op basis hiervan hebben we vijftien risicofactoren geïdentificeerd. Het is de eerste keer dat er via deze methode een voedingsadvies is uitgewerkt.'