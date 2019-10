Hoe schadelijk zijn microplastics voor je lichaam?

Het zit in shampoo, in tandpasta, in waterflesjes, honing, vis, mosselen, make-up, zelfs in bier en zout. Ze zweven door de lucht en het ­asfalt ligt ermee bezaaid door slijtage van auto­banden. Deze week werd zelfs het plastic piramidevormige theezakje ontmaskerd. Canadese onderzoekers ontdekten dat een dergelijk theezakje ongeveer 11,6 miljard microplastics en 3,1 miljard nanoplastics achterlaat.

In één theekopje.