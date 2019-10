'Een prinses zit niet met haar benen wijd': op bezoek in de Braziliaanse prinsessenschool

'Isabela, je rokje!' Verschrikt kijkt Isabela (5) op naar juf Nathália de Mesquita. Dan ziet ze dat haar roze-wit geblokte rokje omhoog is gekropen. 'Weet je het nog?', vraagt De Mesquita op vriendelijke toon. Het meisje knikt en trekt het kledingstuk omlaag. De juf wendt zich tot de andere leerlingen. 'Netjes de benen over elkaar meisjes', zegt ze. 'Een prinses zit niet met haar benen wijd.'

Het lesprogramma op de prinsessenschool in Uberlandia, een provinciestad in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais, begint vandaag met etiquette. 'Je handen in je schoot laten liggen', zegt De Mesquita nadat vijf meisjes aan een ronde eettafel zijn gaan zitten. De kinderen kijken verlangend naar de zilveren kroontjes, maar die mogen ze pas later op. 'Onthoud goed', doceert de juf met haar wijsvinger in de lucht. 'Nooit met de ellebogen op tafel!'

De prinsessenschool is een naschoolse activiteit voor meisjes van 4 tot 15 jaar oud. Naast etiquette is er in de cursus aandacht voor omgangsvormen, mode, schoonheid, koken en andere huishoudelijke taken. De ontwikkeling van zelfvertrouwen en een sterk karakter staan daarbij volgens de reclamefolder centraal. Voor de oudere meisjes zijn er lessen over 'het vinden van de juiste prins' waarin het belang van 'wachten op de ware' wordt onderstreept.