Klaus Van Isacker: ‘Ik heb nooit gedacht: ik ben een man, dus ik moet voorgaan in het rouwproces’

Klaus Van Isacker, hoofdredacteur van VTM Nieuws, verloor op 14 maart 2008 zijn zoon Piet (12) in een auto-ongeval.

Klaus Van Isacker «Het was puur noodlot. De oppas van onze kinderen bracht hen op vrijdag na school van het huis van hun mama in Leuven naar dat van mij in Meise. Omdat de dame al wat ouder werd, vond ik dat we dat vervoer voortaan beter zelf zouden doen. Die vrijdag zou ik dus voor het eerst de kinderen halen. Ik werkte destijds als hoofdredacteur van De Morgen. De meeting die ik had met twee columnisten liep uit en dus belde ik naar de oppas om te vragen of ze zelf nog een keer kon rijden. Een uur later kreeg ik bericht: er was iets ergs gebeurd. Onze oppas was op een kruispunt op de A12 aangereden door een ambulance die, zonder sirenes, met 80 kilometer per uur door het rood licht was gereden. De auto werd vol in de flank geraakt.

»De weken die volgden waren een rollercoaster van emoties. Piet lag in coma. Volgens de dokters zou hij niet meer wakker worden. Onze Piet was een heel gezonde jongen, met gezonde organen. We stapten in het programma van Euro­transplant en konden zo een achttal andere kinderen helpen. Dat gaf ergens troost.

»Het rouwproces was zwaar en hoe je daarmee omgaat, heeft volgens mij weinig met gender te maken. Maar wel alles met iemands persoonlijkheid. Ik heb nooit gedacht: ik ben een man, dus ik moet voorgaan in de strijd. Ik heb vooral zelf heel erg emotioneel gereageerd en mezelf dat ook toegestaan. Achteraf bekeken heeft het me wel goed zeven jaar gekost om weer voor een stuk de oude te worden. Al moet je altijd beseffen dat het nooit meer wordt zoals voorheen.