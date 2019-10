Afgelopen weekend gebeurde in Gent een ongeval met twee fietsers. De een reed gewoon, de ander elektrisch. De eerste kwam ten val en raakte levensgevaarlijk gewond. De persoon op de elektrische fiets reed gewoon door. ‘Niets van gemerkt, want ik had een koptelefoon op’, luidde de verklaring toen die zich bij de politie kwam aangeven, nadat hij zich herkende in de beschrijving van het ongeval.

Oud-politierechter Christian Van Hoorebeke pleit voor een verbod op hoofdtelefoons en oortjes in het verkeer. ‘De fietser sluit zich af van alle geluid, concentreert zich op de muziek en hoort wagens niet aankomen. Het is levensgevaarlijk.’

Van Hoorebeke heeft een punt. Wie muziek luistert op de fiets, heeft tot tien keer meer kans op een ongeval. Zelfs voor voetgangers en joggers is het risico groter: met een deuntje of een stevige beat in de oren, is het risico op incidenten tot zes keer hoger. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse CROW-Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. En er wordt nochtans véél rondgefietst met oortjes en koptelefoons. Ruim 70 procent van de jongeren tussen 16 en 18 doet het weleens. 15 procent luistert zelfs bijna elke rit. Opvallend is dat 50-plussers het dan weer bewust niet doen in drukke verkeerssituaties. Oudere fietsers laten twee tot drie keer vaker hun gsm of andere apparatuur aan de kant als ze op de baan zijn.