'Samuel Little is het kwaad in hoogst eigen persoon', zegt een speurder. 'Een monster'

Samuel Little zal sterven waar hij geboren werd: in de gevangenis. Hij werd in 1940 geboren in de gevangenis van Ohio, als zoon van een straathoertje dat een groot deel van haar leven doorbracht in de cel. Ook na de bevalling van Samuel verhuisde ze van de gevangenis naar de achterbuurt en weer terug. Ze bracht haar zoon groot op straat en telkens ze in de cel zat, nam de grootmoeder zijn opvoeding op zich. Een christelijke opvoeding. Al wil dat niet zeggen dat Samuel Little nu een straf van God vreest. 'God heeft mij gemaakt zoals ik ben. Ik geloof dat ik op de wereld gezet ben omdat moorden mijn taak was. Waarom zou ik dan om vergiffenis moeten vragen?'