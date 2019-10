Open Venster: 'Het bruine geurtje dat aan de regering Bourgeois hing, is een onmiskenbare stank geworden'

Wat we zelf doen, doen we beter, luidt het pocherige Vlaamse gezegde. Op politiek vlak is dat ‘beter doen’ toch een beetje raar.

Het regeerakkoord werd onderhandeld door de twee extreemrechtse partijen, maar aangezien die samen geen meerderheid hebben gehaald in de voorbije verkiezingen, mogen de verliezers dat akkoord uitvoeren. Alle regerende partijen hebben kiezers verloren. Desondanks oordelen ze dat ze geen rekening moeten houden met de wil van de kiezers.

Bart De Wever, de grootste verliezer, gedraagt zich als de overwinnaar, maar hij is nog steeds te bang om zelf de kastanjes uit het vuur te halen. Dat moeten zijn ondergeschikten voor hem doen. De nieuwe regering heeft nu de woonbonus voor de eerste woning afgeschaft. Die voor de tweede woning – slechts 13 procent van de Vlamingen heeft zo’n woning – blijft bestaan, want dat is federale materie. Een welgemeende ‘Fuck you very much’ dus voor de overgrote meerderheid van hun kiezers.

De regering-Jambon hoeft overigens niet al te creatief te zijn: ze beperkt zich tot het uitvoeren van het 70 puntenplan van het Vlaams Blok – nota bene op basis waarvan die partij werd veroordeeld en haar naam moest veranderen. Punt 1 van dat plan: het gelijkekansencentrum Unia wordt financieel drooggelegd – Jan Jambon kreeg daarvoor al felicitaties van VB-kopstuk Filip Dewinter. Ook het Minderhedenforum en alle migrantenorganisaties worden financieel gekortwiekt: punt 2 van het 70 puntenplan. Nieuwkomers moeten vijf jaar wachten voor ze op een wachtlijst terechtkunnen voor een sociale woning, en daarmee is punt 24 van het 70 puntenplan afgewerkt. De inperking van de kinderbijslag voor erkende vluchtelingen is een ronduit racistische en ongrondwettelijke maatregel: punt 54 van het 70 puntenplan! Onze grondwet garandeert kindergeld als een universeel kinderrecht, maar voor de ‘echte’ Vlaming Jan Jambon en zijn slippendragers in de regering is de grondwet Belgisch en dus van geen tel in Vlaanderen.

Het bruine geurtje dat aan de regering- Bourgeois hing, is een onmiskenbare stank geworden. Het feit dat de zogenaamd democratische partijen alleen maar geïnteresseerd zijn in de vetbetaalde postjes en aan dat plan meewerken, brengt me aan het twijfelen of het wel waar is dat wat we zelf doen, we ook beter doen.

P. Desmet, Assenede.

Zelf uw mening ventileren, reageren op een artikel of een inzicht delen: ga naar Open Venster.