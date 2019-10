Invallen bij farmabedrijven en ziekenhuizen, omdat die onder één hoedje zouden spelen om de patiënt duurdere medicijnen aan te smeren. Mucopatiënten die overwegen naar het buitenland te verhuizen omdat hun medicijnen daar een pak goedkoper zijn. En ook het verhaal van Pia, die een medicijn van 2 miljoen euro nodig had, blijft nazinderen. Allemaal verhalen die op z’n minst de indruk wekken dat het bij ‘Big Pharma’ nauwelijks om het welzijn van de patiënt gaat, maar des te meer om zoveel mogelijk winst maken. “Natuurlijk draait het in de farma-industrie om geld”, stelt wetenschapsfilosoof Ruben Mersch. “Maar het is het hele systeem zoals het nu is, dat gewoon uitnodigt om zoveel mogelijk geld te verdienen op basis van zieke mensen.”