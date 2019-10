‘Ja, ik had seks met een vrijdenkende en fysiek aantrekkelijke man en ik schaam me daar niet voor.’ Toen Dareen Hasan (40), een Syrische feministe die sinds enkele jaren in Nederland woont, deze zin had opgeschreven, was er geen houden meer aan. Haar vingers vlogen over het toetsenbord. Nog geen tien minuten later stond er een vurig pleidooi op papier. Over de dubbele standaarden die in de Arabische gemeenschap gelden voor mannen en vrouwen. Over de reputatieschade waar vrouwen altijd beducht voor moeten zijn. En over het recht om als vrouw seks te hebben buiten het huwelijk, ervan te genieten en erover te praten. Zonder gestraft te worden.