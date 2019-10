Concentreer je even op dit stuk en leer hoe je gefocust blijft

Eigenlijk moet ik een stuk schrijven. Dit stuk. Maar voor ik begin, check ik even mijn e-mail. En als ik dan toch bezig ben, kan ik ook nog wel even door mijn Facebooktijdlijn scrollen. Daar klik ik door op wat artikelen en ontdek ik een interessante podcast . En zo ben ik, voor ik er erg in heb, met van alles bezig; maar niet met het stuk dat ik wil schrijven.