Ingrid De Jonghe ontvangt in Het Paleis in Antwerpen de Prijs Filson Steers Mariman voor haar ‘inzet voor de opvoeding van kinderen of jongeren’. De tweejaarlijkse prijs is 60.000 euro waard. Geld dat jeugdadvocaat en -therapeut integraal wil investeren in TEJO. Op 13 maart 2010 opende in Antwerpen het eerste TEJO-huis zonder subsidies zijn deuren. Jongens en meisjes van 10 tot 20 konden er terecht voor kosteloze psychische hulp. Vandaag zijn er verspreid over Vlaanderen 14 zelfbedruipende huizen. Sinds de start klopten ruim 9.500 jonge mensen aan. Ze werden geholpen door 450 vrijwilligers, onder wie 220 therapeuten.