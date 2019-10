Hilde Van Acker is geen onbekend gezicht: ze staat ook al enige tijd prominent op de Belgische Most Wanted lijst, een top 20 van ’s lands meest gezochte criminelen die sinds 2016 online staat. 56 jaar, blond Jommekeskapsel, opgejaagde blik. Zij wordt het vaakst aangeklikt: 77.349 keer, terwijl het gemiddelde van de andere criminelen rond de 34.000 schommelt. Ze ziet er niet uit als een koele moordenares, maar toch wordt ze al sinds 1996 gezocht voor de moord op een Britse zakenman, samen met haar minnaar Jean-Claude LaCote, die eveneens op de lijst staat.

Van Acker en LaCote leren elkaar kennen begin jaren 90 in Madagaskar. Zij is een brave boekhoudersdochter uit een groot gezin uit Sint-Niklaas, hij een knappe Ivoriaanse Fransman, die het glamoureuze leven leidt van een slechterik uit een James Bond-film. Piloot, hyperintelligente leugenaar, lookalike van de hulptrainer van de Rode Duivels Thierry Henry én gehaaide oplichter die zijn slachtoffers via advertenties in zakenkranten opsnort.