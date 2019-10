Waarom Sandra Bekkari van het scherm verdween

Eerst werd Piet Huysentruyt gewogen en te licht bevonden. Daarna werd Sofie Dumont de vuurlinie ingestuurd. Aanvankelijk stond ze alleen in de keuken, daarna kreeg ze versterking van een leger BV’s en uiteindelijk moest ze bij die BV’s thuis in de potten gaan roeren. Maar of ze nu alleen stond te koken of met een bekend keukenhulpje, haar kijkcijfers kwamen nooit in de buurt van die van Meus.

Gezondheidsgoeroe Sandra Bekkari was het volgende slachtoffer van de Leuvense kijkcijferkoning. Hoe gezond haar gerechten ook mogen zijn, de televisiekijker verkoos toch de met een stevige klomp boter op smaak gebrachte creaties van Meus.

En dus moest Bekkari haar schortje dit najaar doorgeven aan Loïc Van Impe. Een jong veulen met Brussels accent dat, net als Meus, zonder al te veel poespas en in recordtempo een volwaardige maaltijd uit zijn potten weet te toveren. 'If you can’t beat them, join them' moeten ze bij VTM gedacht hebben.