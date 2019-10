Een oudere man met een volle, grijze baard buigt, trekt, strekt. Een gelijkmatiger beweging is amper denkbaar. “De roeimachine is af”, schrijft ‘John Eagles’ in een toelichting onder het filmpje. “Hij werkt erg goed en biedt goede training voor vele delen van het lichaam.”

Op de achtergrond klinkt een stemmige klarinet, een houten schutting ontneemt verder zicht. Toch zagen we de witte muren met groene deuren vorige week maar al te vaak op dronebeelden van boven de boerderij in Ruinerwold. In beeld snuffelt de hond die de buren steeds hoorden blaffen.

Vandaag wordt Gerrit Jan van D. (67 jaar) voorgeleid bij de rechter-commissaris (in Nederland ook wel de rech­ter van het voor­on­der­zoek in straf­za­ken, Red.). Hij wordt verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van zijn zes kinderen, witwassen en “het benadelen van de gezondheid van anderen”.