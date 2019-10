J. (21) koos voor een several-nights-stand met een jongen waarmee het niks kon worden

J. «Ik kende hem van zien. Hij was de beste vriend van een jongen waar ik een oogje op had. Hij kende mij dus ook, omdat zijn vriend ooit al iets over me had laten vallen. Ik kwam hem tegen op een feestje. Diezelfde dag hadden we gematcht op Tinder en ik stapte op hem af om dag te zeggen. Hij gaf me een shotje tequila om onze tindermatch te vieren, we raakten aan de praat en niet veel later belandde ik bij hem op kot.

»De eerste avond dat we elkaar hebben leren kennen, hebben we meteen seks gehad. Meer dan een paar keer een glimlach is er niet aan voorafgegaan. We wisten heel duidelijk dat we alle twee geen relatie wilden én dat ook niet konden met elkaar. We waren te verschillend. Ik heb bewust gekozen voor een several-night-stand met een jongen waarvan ik wist dat het nooit iets kon worden. Het is dus nooit moeilijk geweest voor ons. We kwamen goed overeen, hadden duidelijke afspraken gemaakt en dat was het dan ook. Geen emotionele binding. Ik kon het zelfs geen vriendschap noemen.

»We zagen elkaar nooit in het openbaar. We hoorden elkaar af en toe via berichtjes. We belden elkaar elke keer als we gedronken hadden en belandden zo vaak samen op kot. Zo begon het, daarna begonnen we meer tijdens de lessen door af te spreken, dus ook overdag. Als we elkaar nu toevallig tegen komen, drinken we wel steeds een biertje samen. Er hangt dan nog een zekere spanning tussen ons, maar alles is wel duidelijk en afgesloten.»

' Er was geen ruimte voor liefde en affectie'

J. «Het heeft ongeveer 2 maanden geduurd. Het is gestopt omdat ik serieus ben beginnen daten met iemand anders. Ik kwam dan wel aan mijn trekken op seksueel vlak, ik had het er moeilijk mee dat hij me te ‘romantisch’ vond als ik hem na de seks nog even wilde vasthouden. Er was geen ruimte voor liefde en affectie. Ik voelde ook dat ik ’s morgens iets te lang naar hem keek en begon na te denken over de fonkel in zijn ogen. Op dat moment wist ik dat we niet konden doorgaan omdat we écht geen match zouden zijn op termijn.

»Mijn vriendinnen wisten ervan. Sommige van hen vonden het oké, anderen stonden er wat argwanend tegenover en dachten dat er problemen van gingen komen.

»Ik heb zijn naam ook een paar keer laten vallen bij mijn ouders. Op een avond vroeg ik of ik bij hem kon blijven slapen. Mijn ouders hebben toen gezegd dat het niet mocht. Ik heb hen dan eerlijk gezegd ‘ik weet dat dat niet leuk is, maar als jullie geen toestemming geven, kan het even goed achter jullie rug’. En zo is het dan ook meerdere keren gebeurd. Ik zei dat ik bij een vriendin ging slapen. Achteraf wisten ze wel dat er een jongen in mijn leven was geweest, waarschijnlijk konden ze dus wel vermoeden dat ik niet elke week op kot bij mijn vriendin sliep. Vaders vinden het doorgaans niet leuk als er jongens aan hun dochter zitten, maar hij kon er nog best goed mee om. Ik probeer alvast niet te veel geheimen te hebben voor mijn ouders. Ze verbieden me weinig maar zijn wel beschermend.»

' Je hoort niet veel verhalen die positief aflopen als het over friends with benefits gaat. Vaak wordt er één iemand verliefd en komen er problemen van'

J. «Ik vond het enorm leuk om een relatie met iemand op te bouwen zonder bijkomende ‘zever’. We konden bij elkaar ontspannen en hadden een leuke babbel. Achteraf bedenk ik ook dat onze situatie wel ideaal was. Je hoort niet veel verhalen die positief aflopen als het over friends with benefits gaat. Vaak wordt er één iemand verliefd en komen er problemen van. Wij hebben nooit problemen gehad en dat is dus ideaal.

»Als het op deze manier zou kunnen, zou ik het dus opnieuw doen. Al is het wel leuk om terecht te kunnen bij iemand die je altijd graag ziet, ook zonder pikante lingerie en make-up. Ik merk ook aan mezelf dat ik een beetje jaloezie koester tegenover zijn nieuwe vriendin. Ik bekijk soms haar Instagramfeed om de ‘concurrentie’ in te schatten. Misschien dat er dan toch iets van gevoelens heeft meegespeeld? We zijn alvast op het juiste moment gestopt. Het is mooi geweest, maar kon niet blijven duren.»

HUMO brengt samen met WAT WAT wekelijks een bijzondere getuigenis van een jongere. Benieuwd naar andere verhalen van jongeren of wil je zelf je verhaal delen? Vind WAT WAT op Instagram, YouTube en op www.watwat.be.