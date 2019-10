Lezersbrief: 'Mijn hond zou ik niet zo laten afzien zoals mijn demente mama'

Ik zou graag reageren op het artikel over euthanasie in Humo. Mijn moeder lijdt sinds 2013 aan de ziekte van Alzheimer. Ze was steeds een verzorgde dame en is altijd zelfstandig geweest. Ze heeft altijd duidelijk gemaakt dat ze niet mensonwaardig wilde sterven en hoopte dat ik het nooit zover zou laten komen.

Als verpleegkundige en als dochter wilde ook ik haar die lijdensweg besparen. In 2013 heeft ze dan ook een wilsbeschikking opgesteld en andere formaliteiten vervuld, dus wij dachten dat alles in orde was en wettelijk geregeld. Ze had toen nog voldoende heldere momenten om dat naar eer en geweten te beslissen. De huisarts heeft het bevestigd en getekend, en wij hebben alles geregistreerd bij de gemeente.

Zes jaar later is mijn mama een schim van zichzelf. Decorumverlies, paniek, de schrijnende toestanden: het is vreselijk om haar zo te zien. Het is mensonterend en mensonwaardig. Geen enkel aspect van haar leven kan mij overtuigen dat het nog de moeite loont voor haar om er te zijn. Elke dag is een lijdensweg.

De documenten over haar wilsbeschikking zijn ondertussen vervallen. Aangezien haar toestand mijn moeder niet meer toeliet om de wilsbeschikking te verlengen, moeten wij nu machteloos toekijken. Euthanasie is geen optie meer. Smeekbedes aan het adres van de huisarts en contacten met het LevensEinde InformatieForum (LEIF) brengen me niet verder: ik sta met mijn rug tegen de muur.

Mijn hond zou ik niet zo laten afzien zoals mijn mama. Dat meen ik oprecht. Zijn wij anno 2019 echt niet in staat om mensen een menswaardig einde te geven? Niemand, maar dan ook niemand wil zijn dagen slijten zoals mijn mama, en toch kan ik niets doen. Daarom een warme oproep aan de beleidsmakers: pas alstublieft zo snel mogelijk de euthanasiewet aan, zodat mensen die bij hun volle verstand beslist hebben dat ze níét zo willen sterven, een waardig einde kunnen krijgen. Voor mezelf heb ik alvast uitgemaakt dat ik, als ik die diagnose zou krijgen, het recht in eigen hand zal nemen.

Marleen Dhondt, via mail

