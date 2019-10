Erectiepillen kopen in een webshop is echt niet alleen voor oude mannen

In de brievenbus ligt een envelop met bubbeltjesfolie met daarin een aluminium strip met vier blauwe, ruitvormige pilletjes. Gisteren bestelde Matthieu (30, niet zijn echte naam) ze voor iets meer dan een tientje in een handomdraai online, op een van de talloze websites die illegale erectiemiddelen aanbieden. Dit is Kamagra, het Indiase broertje van viagra, de welbekende blauwe erectiepil die al twintig jaar een oplossing biedt voor miljoenen mannen met een erectieprobleem. Maar het grootste deel van de Kamagra-gebruikers heeft helemaal geen erectiestoornis, het zijn gezonde twintigers en dertigers die regelmatig uitgaan.