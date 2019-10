Volgens de Britse overheid zijn dit jaar meer dan duizend mensen tegengehouden die het land illegaal wilden betreden. De laatste keer dat de Britse overheid zich aan een schatting van het aantal illegale migranten waagde, was in 2005: zo'n 430 duizend. Volgens denktanks moet dat aantal veel hoger liggen.

Migranten blijven de oversteek wagen. De VN stelde in 2016 dat smokkelaars tussen de 4.000 en 5.500 pond vragen (rond 6.000 euro). In september onderschepten Britse patrouilleboten in één dag 86 mensen, verdeeld over meerdere boten. In het Franse Calais moet een 4 meter hoge muur de toegang naar de veerboten bemoeilijken, maar mensensmokkelaars die de tocht aanbieden worden nog steeds gesignaleerd in de buurt van migrantenopvangcentra. De Britse overheid beloofde vorig jaar ruim 50 miljoen euro extra uit te trekken voor de kustbeveiliging.

Voor een oud-topman van de Britse politie die het dossier goed kent maar anoniem wenst te blijven, komt de tragedie niet als een verrassing. 'Het feit is dat er dagelijks boten, auto's en vrachtwagens met gesmokkelde mensen worden tegengehouden. Dit gebeurt bijna allemaal aan de oostkust. Ze komen binnen via Calais, België en Nederland.'