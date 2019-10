Gulzige jongens, die Galliërs: waarom het lezen van Asterix en Obelix zo hongerig maakt

'Het zijn vooral de moderne Belgen en Britten die op de hak worden genomen'

Asterix en Obelix reizen de wereld over, timmeren legioenen Romeinen in elkaar en eindigen steevast in hun Gallische dorp, aan lange tafels vol met sappige everzwijnen en kannen wijn. De stripalbums staan vol vreetpartijen, stereotypen over het eten in verschillende landen en culinaire naamgrappen (een Spanjaard heet Gazpachoandalus, een herbergier in Marseille Caféolix). Net als de andere grappen zeggen de eetscènes veel over de oudheid en, misschien nog wel meer, onze eigen tijd.