Wat is gezonder: elke dag met de e-bike of één keer per week met de racefiets?

Door weer en wind zoeft hij over fietspaden, de e-biker. Deze weggebruiker is soms wat ouder, altijd sneller, goed voor het milieu, en gezond bezig. Want wie elektrisch fietst, fietst meer, en trapt ook nog eens bij.

Maar wat is nu eigenlijk het best voor de conditie: elke dag 25 kilometer heen en terug met een e-bike, of één keer per week een rondje stevig trappen op de racefiets?

Calorieën

Op een racefiets verbrand je gemiddeld rond de 600 kilocalorieën per uur - afhankelijk natuurlijk van hoe hard je fietst. Hoeveel calorieën je met de e-bike verbrandt, is niet zo eenduidig. Volgens fietsenwinkel.nl – dat ook e-bikes verkoopt – gaat het al gauw om zo’n 250 kilocalorieën per uur.

Hoogleraar verouderingsonderzoek Rudi Westerdorp van de Universiteit van Kopenhagen heeft daar zijn twijfels bij. Hij doet vooral onderzoek naar vitaliteit en wijdt in zijn aanstaande boek Tien jaar cadeau een hoofdstuk aan de e-bike.

Gouden regels

Westerdorp «De narigheid is dat op zo’n e-bike standen van 0 tot 5 zitten. 5 is bedoeld voor de helling gecombineerd met tegenwind. Maar dat batterijblok is zo verleidelijk! Dat roept: gebruik mij, gebruik mij! En de wil is sterk, maar het vlees is zwak.»

Wat hij wil zeggen: hoeveel je verbrandt en hoe goed je je conditie traint, hangt af van hoeveel inspanning je levert op de e-bike. En dat is niet altijd gelijk. Sterker nog, veel mensen gaan op cruisecontrol door de weilanden, omdat het wel zo makkelijk is, ziet Westerdorp. ‘Dan zie ik ze rechtop stilzitten, haren in de wind.’

Toch is scepsis niet helemaal op zijn plaats.

Westerdorp «Als je vijf dagen per week 50 kilometer fietst, kan ik mij als dokter niet voorstellen dat je dat makkelijk met één keer per week fysieke inspanning kunt compenseren.»

Volgens Westerdorp zijn er twee gouden regels als het om gezondheid en de e-bike gaat.

Westerdorp «Elk ritje op een e-bike in plaats van de auto is een zegen. Elk ritje op een e-bike in plaats van een normale fiets is een ramp.»

Maakt de e-bike niet lui?

Wie met de e-bike naar het werk gaat, doet volgens Westerdorp elke dag aan ‘suboptimale training’.

Westerdorp «Als dokter zeg ik: dat is het beste wat je kunt doen. Endurance training, noemen we dat, met regelmaat bewegen, ook al is het misschien niet super ingespannen, het is goed voor je hart, voor je longen, spieren.»

Maakt de e-bike niet lui? Uit recent onderzoek in zeven Europese steden bleek dat de e-bikegebruikers aldaar niet per se minder bewegen en verbranden dan mensen met een gewone fiets. Dat komt vooral omdat mensen met de e-bike langere afstanden afleggen, schrijven de onderzoekers.

Wel moeten e-bike-gebruikers oppassen dat ze niet voor ieder ommetje hun elektrische fiets pakken. Dat gaat wel nadelig werken voor hun gezondheid, aldus Westerdorp. Zelf houdt hij altijd de ‘douche-grens’ aan.

Westerdorp «Tot een kilometer of tien kun je, als je het eenmaal gewend bent en conditie hebt opgebouwd, prima op de gewone fiets zonder grote zweetpartijen en ademnood. Als je bij die afstanden een e-bike inwisselt voor een gewone fiets, hoef je niet meer naar de sportschool.

