'Voor Kristien, die ik heel dankbaar ben en heel graag zie.' Halfweg het gesprek leest Kristien Hemmerechts de opdracht voor uit het boek dat op de schoorsteenmantel staat. Het is ‘Saudade’ van kunstenares Laura de Coninck, de dochter van Hemmerechts' overleden echtgenoot en dichter Herman de Coninck en zijn tweede vrouw Lieve Coppens. De opdracht is eveneens van Laura. Hemmerechts glundert. ‘Dat vind ik een heel belangrijke boodschap om mee te geven. Er wordt zoveel negatiefs gezegd over stiefouderschap. Maar het kan ook geweldig mooi zijn.’

In haar woonkamer zitten voor de gelegenheid ongewone gasten. Tot voor vanmiddag kenden ze elkaar amper, actrice en presentatrice Tatyana Beloy, stemmenimitator en zanger Laurent Bailleul - Guga Baúl wanneer hij op een podium staat - en de schrijfster Hemmerechts. Maar stof tot babbelen hebben ze met hopen. Alle drie zijn ze plusouder, alle drie zorgen ze voor kinderen die biologisch niet de hunne zijn, alle drie weten ze dat dat verre van evident is. Beloy heeft er net zelfs een boek over uit.

- ‘Nooit meer stiefmoeder’ heet dat boek. Het doet uitschijnen dat je er nooit meer aan zou beginnen, Tatyana. En toch ben je nu voor de tweede keer plusmoeder.