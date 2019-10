'De tabloids zijn heel behoedzaam om de brexit nog op de voorpagina uit te smeren omdat iedereen de brexit beu is, dus Meghan geeft hen iets anders om mee uit te pakken'

Wie dezer dagen een Britse tabloid openslaat, waant zich terug in de melodramatische Diana-dagen. Meghan verklaart in tranen dat ze ‘niet oké’ is. Prins Harry verkondigt strijdvaardig dat hij zijn vrouw zal beschermen tegen het trieste lot van zijn moeder én bevestigt terloops dat hij met broer William overhoop ligt, die op zijn beurt zijn entourage instructies geeft om daar via de pers op te reageren.

Het royale mediacircus draait weer op volle toeren sinds de intrede van – de voor de Britten onconventionele – Meghan Markle aan het hof, een gescheiden Afro-Amerikaanse actrice, die voor ze furore maakte in de serie Suits in reclamespotjes suggestief een burger op de barbecue flipte of prijzenkoffertjes streelde als assistente in het spelprogramma Deal or No Deal. De hoera’s na haar huwelijk met de jongste zoon van kroonprins Charles klonken nog na, toen de tabloids het geweer van schouder wisselden en de nagelnieuwe hertogin van Sussex dagelijks door het slijk begonnen te sleuren. Ze heet een even verwaande als veeleisende Hollywood-diva te zijn die Harry onder de knoet houdt en de Britse tradities met de voeten veegt, een liberaal nest dat haar Californische gewoontes opdringt, een genadeloze goudzoekster die gretig de lusten, maar niet de lasten van haar rol wil aanvaarden.