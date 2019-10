Gevlucht voor de stadslucht: 'Eén woord van de kinderarts en we waren weg'

HANS VAN SCHAREN (50): ‘VERHUIZEN IS NIET DE OPLOSSING’

Hans van Scharen heeft het gehad. Met door auto’s verstopte steden. Met het feit dat we steeds meer SUV’s kopen. Met ouders die hun kroost met de auto naar school brengen en meewarig tegen fietsouders zeggen dat wat ze doen toch niet helemaal veilig is. “Zelfs groene politici durven niet te pleiten voor het gefaseerd afschaffen van de bedrijfswagens”, zegt hij.

Hij woonde jarenlang in het centrum van Brussel, maar toen Hans en zijn vriendin recent de kans kregen een huis te huren in Watermaal-Bosvoorde, pal aan het Zoniënwoud, twijfelden ze geen seconde. “Een kleine drie jaar geleden werd ik opnieuw vader en daardoor las ik meer over luchtvervuiling en gezondheid. Nu bedenk ik me soms dat het makkelijker zou zijn om het allemaal niet te weten. Ons zoontje is niet vaak ziek, maar áls hij ziek is, dan is het altijd iets met de bronchiën. Ik begon meer over luchtvervuiling te lezen en zo werd ik me bewuster van het probleem. We waren erg blij dat we aan het bos konden gaan wonen.”