Pano: 'We blijven 100% achter onze uitzending over Melikan Kucam staan'

Melikan Kucam, de Mechelse N-VA'er die verdacht wordt van gesjoemel met humanitaire visa, neemt in ons vandaag gepubliceerde interview het VRT-programma Pano onder vuur. De uitzending die over hem is gemaakt zou 'een schande zijn' en 'botsen met alle journalistieke principes'. De redactie van Pano laat weten achter de reportage te blijven staan, en gaat in hun volledige reactie hieronder in op de beschuldigingen van Kucam.