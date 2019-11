Waarom AirPods een last voor het milieu zijn

'Het is verbijsterend dat zulke producten in deze tijd nog worden geproduceerd'

Bij de introductie in 2016 werden Apple’s AirPods, draadloze oortelefoontjes, wat onwennig ontvangen: in de sociale media werden ze vergeleken met het opzetstuk van een elektrische tandenborstel. Maar dat was toen. Drie jaar later prijzen kenners de gadget om hun enorme gebruiksvriendelijkheid en bewegen grote aantallen Vlamingen zich met AirPods in de oren door het verkeer.

Volgens oordoppenrecensent Bart Breij, oud-redacteur van de Nederlandse Applesite iCulture, heeft Apple draadloze oortjes op de kaart gezet. Paul Hulsebosch die voor techsite Tweakers de eerste AirPods recenseerde was eerst sceptisch maar kan de AirPods inmiddels waarderen. “Ze werken ontzettend intuïtief, je hoeft ze alleen maar uit het doosje te halen. De geluidskwaliteit is behoorlijk goed.”